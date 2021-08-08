Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesine CEKUT destek verdi - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye katıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan CEKUT, Antalya'da orman yangınlarının söndürülmesi, soğutma çalışması ve insanı yardım konularında destek verdi.

CEKUT ekip lideri Selim Yiğit, AA muhabirine, günlerdir yangın bölgelerinde olduklarını, yangınların söndürülmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Ankara, Adana ve Afyonkarahisar'dan toplam 49 kişilik infaz koruma memurları olarak yangın bölgesine geldiklerini belirten Yiğit, CEKUT'un Adalet Bakanlığının bünyesinde üstün donanımlarda kurulmuş bir ekip olduğunu kaydetti.

Yiğit, hem halkla hem de diğer resmi ve sivil kuruluşlarla beraber yangın bölgesinde koordineli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Manavgat ve İbradı'daki yangınlarda soğutma ve küçük yangınların büyümesine engel olduklarının vurgulayan Yiğit, "Geldiğimiz ilk günden beri gördüğümüz manzara karşısında derin üzüntü yaşadık. Biz de ekiplerimizle beraber canla başla alana indik, halkımızın yanında olduk. Burada sadece ağaçlar değil, ciğerlerimiz yandı. Biz de daha fazla yerin ve ağacın yanmaması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Adalet Bakanımız, infaz koruma memurları arkadaşlarla beraber bundan sonra yaşanacak doğal afetlere hazır olduğumuz ve çalışmalarımıza devam edeceğimi söylemek istiyoruz. " dedi.