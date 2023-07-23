Antalya'daki otel yangınında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'daki otel yangınında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti

23.07.2023 03:52

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde çıkan yangında Lübnan uyruklu 2 turist hayatını kaybetti. Turist çiftin cenazesi otel odasının banyosunda bulunurken, yan odadaki çocukları yara almadan kurtuldu. Yangında 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Olayda alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otel çalışanları durumu bildirdi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemede turist çiftin banyoda hayatını kaybettiği belirlendi. Turistlerin eşyaları ve değerli eşyaları itfaiye ekipleri tarafından alınıp polise teslim edildi. Yanan oteldeki turistlerin valizlerini alarak ayrıldığı görüldü. Yangın anı ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'daki otel yangınında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti

Turist çiftin cenazesi otel odasının banyosunda bulundu, yan odadaki çocukları yara almadan kurtuldu

Yangında 1'i ağır, 12 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde 3 katlı butik otelde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Lübnan uyruklu 2 turistin cenazesi alındı. Turistlerin cenazeleri odanın banyosunda bulunurken olayda 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Turist çiftin yan odada kalan 2 çocuğu ise yangından yara almaan kurtuldu.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak üzerindeki 3 katlı bir butik otelde çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle metrelerce hortum çeken ekipler, 1 saat gibi bir sürede yangını kontrol altına alarak, bitişikteki ahşap yapılara sıçramasını önledi. Oteldeki turistler personelin yardımıyla tahliye edildi. Buna rağmen yaralanan 1'i ağır 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 6 saatte itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yapılan kontrollerde en üst kattaki odada ise Lübnan uyruklu Vivianne Saadile Dory Mhanna'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otelde inceleme yaptı. İnceleme sonrası odadaki banyoda hayatlarını kaybeden Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın cesetleri itfaiye ekiplerince kaşık sedyeye alınıp, cenaze aracına kadar taşındı. 2 turistin eşyalarını toparlarken dumandan etkilenip banyoya sığındığı ve banyoda hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Çiftin yan odadaki çocukları Shana Mhannave Shırlay Mhanna'nınyangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın odasından çıkan bir çantadaki para ve değerli eşyaları itfaiye ekiplerince alınıp, polise teslim edildi. Yanan otelin yan tarafındaki oteldeki turistlerin valizlerini alarak ayrıldıkları görüldü.

Öte yandan yangın çok sayıda vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otelin çatı bölümünün alev alev yandığı ve vatandaşların panik anları yer aldı.

Yangını gören Betül Kızılkaya, " Bekçimiz gece saat 03.00 gibi bizi aradı. Yangının olduğunu ve gelmemiz gerektiğini söyledi. İşletmelerimiz olduğu için hem dükkanımıza geldik. Alevler zaten oteli sarmıştı. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. İtfaiyeciler yangını söndürdü. 2 kişin kayıp olduğunu söylediler" dedi.

Kaynak: İHA
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