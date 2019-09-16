Antalya'daki paraşüt kazasında acı haber

Antalya'da, deniz paraşütü kazasında ağır yaralanan 2 Rus uyruklu turistten biri hayatını kaybetti.



Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde deniz paraşütüne binen Rus uyruklu Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil şeridindeki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov, ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Özel hastanede tedavi altına alınan Mark Mitrafanov, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. - ANTALYA