Antalya'daki park yeri kavgası cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'daki park yeri kavgası cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası

06.04.2022 15:31
Antalya'daki park yeri kavgası cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası

Antalya'da araç park yeri kavgasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da araç park yeri kavgasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanık Halil Ş. ile müşteki ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Halil İbrahim D, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

"Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi." diyen Halil İbrahim D, "Öldürme kastım yoktu. Elimde bıçak olduğu halde beni kovaladı. Bu olayda mağdurken sanık durumuna düştüm. Çaresiz kaldım, bıçağı savurdum. Canımı savunduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Halil Ş. ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Halil İbrahim D'ye "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını iyi hal indirim hükümleri uygulayarak 25 yıl hapse çevirdi.

Kasten yaralamadan suçundan yargılanan Halil Ş. ise beraat etti.

Çağlayan Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de annesini ziyarete giden Halil İbrahim D. ile aynı sitede oturan iş insanı Erkan Şahin arasında otopark yüzünden tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim D. tarafından bıçaklanan Şahin hastanede yaşamını yitirmişti. Kaçan Halil İbrahim D, babasının Hurma Mahallesi'ndeki evinde yakalanmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki park yeri kavgası cinayeti sanığına 25 yıl hapis cezası - Son Dakika


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