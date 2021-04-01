Antalya'daki patika koşusu sporcuları "Yörüklerin izinde Torosların zirvesine" çıkaracak - Son Dakika

Antalya'daki patika koşusu sporcuları "Yörüklerin izinde Torosların zirvesine" çıkaracak

01.04.2021 11:21
Antalya'daki patika koşusu sporcuları

Patika koşusu Alanya Ultra Trail 2021'e 24 ülkeden 544 sporcunun katılması bekleniyor.

Patika koşusu Alanya Ultra Trail 2021'e 24 ülkeden 544 sporcunun katılması bekleniyor.

"Yörüklerin izinde Torosların zirvesine" sloganıyla "Sea, Sun, Run" (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle 3 Nisan'da yapılacak organizasyon, Merrell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Yüzlerce sporcu yarışta, Alanya'nın Kızılkule, Damlataş Mağarası, muz bahçeleri, Alanya Kalesi ve Toros Dağları'nda koşma şansını yakalayacak. Yarış, statüsü sayesinde katılımcılara, Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) puanı da kazandıracak.

Yarışta, 76 kilometrelik Merrell Alanya Ultra Trail, 48 kilometrelik Taurus Dağ Maratonu, 28 kilometrelik Keykubat Dağ Koşusu ve 17 kilometrelik Alaiye Koşusu mücadeleleri yapılacak.

Merrell Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Ahmet Arslan, AA muhabirine, 2017'de yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla patika koşusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yarışın iptal edildiğine değinen Arslan, "Yarışa katılan sporcu sayısı her yıl arttı. Şu ana kadar Alanya'daki yarışa 24 ülkeden 544 sporcu kayıt yaptırdı" dedi.

Arslan, Alanya'nın Avrupa ve dünya standartlarına sahip harika patikalara sahip olduğunu, doğal ve tarihi güzelliklere sahip ilçede bir uluslararası etkinliğin daha heyecanının yaşandığını ifade etti.

Deniz seviyesinden Torosların zirvesine

Merrell Alanya Ultra Trail Proje Direktörü Koray Bozunoğulları ise dünyaca tanınan sporcuların yarışa katılacağını belirtti.

Dik çıkışların ve zorlu parkurların olduğunu aktaran Bozunoğulları, "Deniz seviyesinde başlayan yarışta sporcular, Torosların zirvesinde karlarla buluşacak ve sonra tekrar deniz seviyesine inecek. karakteristik, parkur, ulaşım, konaklama açısından dünyada bilinen yarışlar arasına çok kısa sürede gireceğine düşünüyorum." diye konuştu.

Sezon başı ve sonunda yapılacak yarışların turizm destinasyonlarına katkıda bulunduğunu anlatan Bozunoğulları, hedeflerinin spor odaklı organizasyonlarla turizme alternatif bir akış sağlamak olduğunu kaydetti.

Salgın sürecinde gerçekleşecek yarışın, hem uluslararası birlik hem de bakanlık ve federasyon yetkilileri doğrultusunda alınan önemlerle gerçekleştirileceğini aktaran Bozunoğulları, şu bilgileri verdi:

"Yarış toplu kalabalık heyecanı yaşatmasa da dalgalı start dediğimiz yaş ve göğüs numarasıyla mesafeli bir başlangıcımız var. Ayrıca koşucuların ve görevlilerin sağlığını korumak adına sosyal mesafe, temizlik, maske zorunluluğu, kişisel yiyecek ve içecek temini, kayıt ve kit alımlarının temassız hale getirilmesi gibi gerekli tedbirler alındı ve alınacak."

Andırınlı: "Küresel olarak yarışın büyümesiyle desteğimiz artacaktır"

Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı da Merrell'in patika koşusuna daha stratejik bakmasıyla yarışa sponsor olduklarını bildirdi.

Alanya yarışının geleceğine çok inandıklarına dikkati çeken Andırınlı, "Hem Türkiye hem de global olarak bunun sayılı yarışlardan birisi olacağı konusunda endişemiz yok. Bu yarışın bir eksiği vardı. Küresel ölçekte global bir markanın isim sponsoru olmamasıydı. Merrell olarak bu yola girdik ve son eksiklik tamamlandı. Bu üçlü (Merrell, Argeus Travel & Events ve Ahmet Arslan) Merrell'ın isim sponsorluğunda bu yarışı olması gereken seviyelere getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Toros Dağları, Ahmet Arslan, Alanya, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'daki patika koşusu sporcuları 'Yörüklerin izinde Torosların zirvesine' çıkaracak - Son Dakika Spor


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