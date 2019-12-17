Antalya'daki PKK/KCK operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, teröre finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen paraları açtıkları iş yerinde değerlendirip, elde edilen geliri tekrar örgüte aktardıkları gerekçesiyle güvenlik güçlerince gözaltına alınan 29 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 11'i de cumhuriyet savcılığındaki sorgulamalarının ardından salıverildi.

Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 6 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği ekiplerince belirlenen 41 adrese operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 29 şüpheli yakalanmış ve adreslerde yapılan aramalarda 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, SIM ve hafıza kartları, 6 tablet, 6 harddisk, 7 taşınabilir bellek, 9 CD, 9 doküman, not defteri, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu, 123 fişek, 4 banka cüzdanı, 4 bin 8 lira ve henüz açılamayan küçük ebatta bir kasa ele geçirilmişti.