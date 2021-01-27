Antalya'daki PTT kampının otel yapılması yanlış olur - Son Dakika

Antalya'daki PTT kampının otel yapılması yanlış olur

27.01.2021 16:29
Antalya'daki PTT kampının otel yapılması yanlış olur, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ocak ayı meclis toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ocak ayı meclis toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan'ın vefatı nedeniyle duygusal atmosferde gerçekleşen törende bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bugün hepimiz için çok zor bir meclis toplantısı yapıyoruz. Erol Erkan ağabey, 40 yıldır tanıdığım, Eski Sanayi'den komşum olan, 8 yıldır da yönetim kurulunda beraber çalıştığım çok değerli bir dostumdu. Kendisini hepiniz biliyorsunuz, çok değerli, neşeli, çalışkan, yardımsever bir insandı. Odamızın birçok projesinde aktif rol alıyordu. URGE projelerindeki heyecanını, katkılarını unutamam. 4-5 yıldır Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Yüksek Okulu Lojistik ve Pazarlama Bölümleri ile yürüttüğümüz staj programlarının başındaydı. 175 öğrenciye tek tek staj yeri buldu, gençlere diksiyon eğitimleri aldırdı, bir kısmının iş bulmalarına vesile oldu. Toplu işyerleri konusuyla ilgili bizzat çalıştı. 2018 yılından beri ATSO Vakfı'ndaydı, BAGEV'de Odamızı temsil etti. Gerçekten çok güzel, kente dokunan, iz bırakan çalışmalar yaptı. Tüm Erkan Ailesi'ne, lojistik sektörüne, camiamıza baş sağlığı diliyorum. İyi bir dostu, çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kira desteği ve yeni kredi paketi talebi

Konuşmasında sektörlerden gelen taleplere ve öne çıkan birkaç konuya da değinen Davut Çetin, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini, iş hacmi düşen ya da kapalı olan iş yerleri için en önemli konuların başında "kira" sorununun geldiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan işletmeler için yeni mücbir sebep ilan edildiğini ve vergilerin ertelendiğini belirten Başkan Çetin, "Bunlar uzun zamandır beklediğimiz olumlu adımlardır. Ancak bizim en önemli beklentimiz kira konusundadır. Kira konusu ile ilgili Odalar ve Borsalar Birliği yoğun şekilde çalışıyor. Nitekim, Bütün odalardan TOBB'a iletilen en önemli sorunun da kira olduğunu görüyoruz. Ben de bu konuyu 19 Mart'tan bu yana her platformda dile getiriyorum. Üyelerimizin kira sorununun çözümü konusunda mülk sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirmeyen yeni bir adım atılmasını temenni ediyoruz. 750'şer lira gibi destek rakamlarının bizim üyemizin yarasına merhem olması mümkün değil. Küçük esnaf için 750 lira önemlidir ama hacimli işletmeler bu konuda büyük sorun yaşıyorlar. Bu konuda muhakkak uzlaşma ortamı yaratılmalı. Kiracısına destek veren, kirasını almayan, kirasını düşüren artış yapmayan mülk sahipleri de var ama bu konuda kalıcı bir çözüm beklentimiz devam ediyor." diye konuştu.

Turizmin ayağa kalkabilmesi için…

Turizmin ayağa kalkabilmesi için Covid19'un belini kırdığımızı göstermemiz gerekiyor. Ekonominin geleceğini görebilmek adına yürütülen aşılama sürecinin başarılı olmasını temenni ettiğini kaydeden Başkan Çetin, aşı konusunda Antalya ilinin ve bazı sektörlerin öncelikli olması gerektiğini de vurgulayarak şunları kaydetti: "Aşılar gelmeye başladı.  Sağlık çalışanları, eczacılar ve doksan yaş üstüne aşılama başladı. Bazı arkadaşlarımız turizm sektörü gibi sektörler aşıda öncelikli olsun diyorlar. Turizm bizim açımızdan kuşkusuz önceliklidir, ama aslında toplu mekanda, kalabalık çalışma ortamları olan bütün işyerlerinde aşı gereklidir. Muhakkak turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanları aşılanmalıdır. Turizm çalışanı derken, sadece otel çalışanını kastetmiyorum turizm taşıması yapandan, hediyelik eşya satanına, tekstil mağazasında satış yapandan, birebir turistle ilişkili olan bütün kesimlerin tamamının aşılaması gerekiyor. Bana göre 25 kişi üzerinde işçi çalıştıran bütün işletmelerin öncelikli olması lazım. Ülkeye net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün ayağa kalkabilmesi için, Antalya olarak Covid19'un belini kırdığımızı Nisan sonuna kadar ilan etmemiz gerekiyor."

PTT kampının satışı

Konuşmasında PTT kampının satışını da değerlendiren Çetin,  Antalya'da kamuya ait arsa, arazi ve binaların kurumlara gelir sağlamak için satışının yanlış olduğunu iddia etti. Çetin, "  PTT Kampını, PTT kullanmayacaksa yerel yönetime devredilir, park yapılır, eğitim tesisi yapılır. Fakat özel mülkiyete satışı hatta belki de yeni bir otel yapılması yanlıştır. PTT arazisi niye satılıyor, otel mi yapılacak bilmiyoruz. Turizmde yeni yatağa ihtiyacımız yoktur. Burası zaten kamunun malıdır. Kamunun malı olarak da kalmalıdır. Önümüzde bir EXPO örneği var. Bu kentin tüm paydaşları hep birlikte bu konuları konuşmalıdır. Bu şekilde devam edersek bu muhteşem şehri kaybederiz. Bu kentte Antalya'nın ortak menfaatleri için oturup konuşma, sorunları birlikte masaya yatırma ve çözüm üretme kültürü vardır. Pandemi süreci bizleri birbirimizden biraz uzaklaştırdı. Ancak böyle konular mazeret kabul etmez. İnanıyorum ki, kent dinamiklerinin de katkısı ile Antalya için doğru olan adımlar atılacaktır." diye konuştu.

Antalya'daki PTT kampının otel yapılması yanlış olur

Ticaret, Antalya, Ocak, PTT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Antalya'daki PTT kampının otel yapılması yanlış olur - Son Dakika Magazin


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