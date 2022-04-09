Antalya'daki Romanlar, iftarda buluştu - Son Dakika
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Antalya'daki Romanlar, iftarda buluştu

09.04.2022 11:30
Antalya'daki Romanlar, iftarda buluştu

Antalya'da Valilik tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Antalya'da Valilik tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yarı açık basketbol sahasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin yoğunlaştığı güzel ramazan günlerinde roman vatandaşlarla da bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirtti.

Daha önce görev yaptığı illerde de sık sık roman vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bundan önceki Türk Devletlerinde olduğu gibi hep birlikte yaşamaya, hep birlikte kardeşçe çalışmaya devam ederek güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Birliğimizden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun. Ramazanınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

İftar sonrası da vatandaşlarla sohbet eden Yazıcı, taleplerini dinledi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da katıldı.

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Antalya Valisi, Antalya, Nisan, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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