Antalya'daki Rus öğrencilere evde karne - Son Dakika

ANTALYA'daki Rus Okulu'nda, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan itibaren online eğitim gören öğrenciler, karnelerini evlerinde aldı.

Antalya'da Rus ailelerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim gördüğü Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 16 Mart'ta 1 hafta ara verilmesi ve 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitime geçilmesi kararlarıyla birlikte online eğitim sistemine geçti. Müfredatın tamamlanmasının ardından öğrencilerin karneleri ise evlerine götürülerek, bugün teslim edildi. Okul müdürü İrina Bikkenoğlu, öğretmen Tatyana Oleynik ve okul sahibi Viktor Bikkenev, 100 öğrencinin karnelerini evlerinde teslim etti. Karnelerini alan farklı yaş grubundan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Karnesini evinin bahçesinde öğretmeninden alan Vadimir Kovalov (8), çok mutlu olduğunu söyledi.Online eğitimle başarıyla müfredatı tamamladıklarını söyleyen Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi'nin sahibi Viktor Bikkenev, "Bu sene beklemediğimiz şekilde koronavirüs ile karşılaştık. Bunun ardından önlem olarak 23 Mart'ta itibaren online eğitime başladık. Bu dönemin müfredatını online olarak tamamladık. Önümüzdeki sene derslerimizi umarım okulumuzda yapabiliriz. Bu süreçten iyi bir tecrübe çıkardık, öğretmen ve öğrencilerimiz çok mutluydu. Her sene sonunda okulumuzda karne töreni yapıyorduk. Bu sene çocuklarımız çıkamadığı için 100 öğrencimizin evlerine giderek karnelerini verdik" dedi.