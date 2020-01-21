Antalya'daki sazlık yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki sazlık yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'daki sazlık yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yamansaz bölgesinde çıkan yangında 1500 dönümlük alan zarar gördü.

Antalya'daki sazlık yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yamansaz bölgesinde çıkan yangında 1500 dönümlük alan zarar gördü.


Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yer yer sulak alanların olduğu gölün büyük bölümünde etkili olan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 100 personelle müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz de söndürme çalışmalarına katıldı. Yanan seranın olmadığı yangında bir depo ve ahır zarar gördü. 1500 dönümlük alanın etkilendiği bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA

Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 21:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'daki sazlık yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]