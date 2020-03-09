Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasındaAntalya'da 3 iş yeri önündeki bahçe şemsiyelerini çalıp kaçan Ö.Y. (38), polis tarafından yakalandı.

Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında

Antalya'da 3 iş yeri önündeki bahçe şemsiyelerini çalıp kaçan Ö.Y. (38), polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayları 4 Mart günü Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen işyeri sahipleri, 300 lira ile 1000 bira arasında değişen, işyerleri önündeki bahçe şemsiyelerinin çalındığını fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevrede ve işyerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.Y. olduğunu belirledi. Ö.Y., Yeşildere Mahallesi'nde yürürken gözaltına aldı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında

Şemsi Tebrizi, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs kaçtığı sırada caddeyi birbirine kattı İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

Son Dakika Haberleri
20:02 Öztrak: "Hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını göreceğiz"
20:00 AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması
20:00 Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
19:59 Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
19:58 Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:05:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]