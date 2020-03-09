Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'da 3 iş yeri önündeki bahçe şemsiyelerini çalıp kaçan Ö.Y. (38), polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayları 4 Mart günü Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen işyeri sahipleri, 300 lira ile 1000 bira arasında değişen, işyerleri önündeki bahçe şemsiyelerinin çalındığını fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevrede ve işyerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.Y. olduğunu belirledi. Ö.Y., Yeşildere Mahallesi'nde yürürken gözaltına aldı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.