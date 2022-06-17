Silahlı kavgada aranan 4 şüpheliden biri yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı kişilerin iki ayrı noktada karıştığı silahlı kavgada polis, kaçan 4 şüpheliden birini yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, iki ayrı bölgede çıkan silahlı kavga üzerine harekete geçti. Ekipler, incelemelerde kimliklerini belirlediği, şüpheliler E.G, E.İ, A.B. ve İ.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerden E.G. Gülerpınarı Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Evde yapılan aramalarda 4 dolu fişek, bir kompresör, 2 sigara basma makinesi, 28 bin 400 boş makaran, 600 adet dolu makaran, 10 bin makaran poşet ve yaklaşık 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.