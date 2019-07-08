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Antalya'daki silahlı saldırı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev'in (23), Konaklı Mahallesi'nde silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan katil zanlısı A.Y. ile ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen S.K, P.S. ve A.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. "kasten öldürme", S.K. "yağma" suçundan tutuklandı, P.S. ve A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya'da Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev, dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırıyı gerçekleştiren A.Y. (40) ile ona yardım ve yataklık ettiği öne sürülen biri kadın 3 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:07 Kaynak: AA
Kırgızistan, Antalya, Alanya, Güncel
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