Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangın büyük hasara yol açtı - Son Dakika

Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangın büyük hasara yol açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

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Yukarıkocayatak Mahallesi'nde 48 dönüm alan içerisinde 10 bin 250 metrekarelik kapalı alana kurulu soğuk hava deposu sebze meyve paketleme tesisinde dün gece çıkan ve itfaiye ekiplerinin 8 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sonlandırıldı.

Yer yer küçük dumanların çıktığı tesisten geriye enkaz kaldı. Sadece idari binanın sağlam kaldığı tesisteki makine ve malzemelerle ürünlerin de küle döndüğü görüldü.

Tesisin işletmecisi Mehmet Doğan, yangın nedeniyle zararlarının olduğunu, hasar tespit çalışmalarının ardından net rakamın ortaya çıkacağını söyledi.

İş insanı Doğan tarafından Serik'te 7 yıl kurulan tesis, Antalya'daki en büyük soğuk hava depoları arasında yer alıyordu.

Yukarıkocayatak, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:21 Kaynak: AA

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