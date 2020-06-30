Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi - Son Dakika

Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki, Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesindeki, Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi


Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesindeki tesisten henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri kısa sürede farkeden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı zamanda meyve sebze kasalama merkezi olarakta kullanılan depoda bulunan plastik kasaların tutuşması nedeniyle alevler gökyüzüne yükseldi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 17 arazöz, 50 civarında yer ekibi müdahale ederken, çalışmalara belediyelerin park ve bahçelere ait su tankerleriyle Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de destek verdi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar ve depoda ürünleri bulunanlar söndürme çalışmalarını izledi. Tesiste sebze ve meyvelerin yanı sıra, binlerce ton kırmızı ve beyaz etin olduğu öğrenildi.


Yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda devam eden yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Kepçe yardımıyla deponun çöken kısımları kaldırılıp söndürme ve soğutma çalışması yapılıyor.


Dumandan etkilenen ve yaralananın bulunmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sabaha kadar soğutma çalışmasının devam edeceği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 01:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:23 Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok 22:23 İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz 18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 16:13 ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak 14:23 Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 14:05 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
07:23
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 07:37:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]