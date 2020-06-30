Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangında soğutma çalışmasına geçildi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesindeki, Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesindeki tesisten henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri kısa sürede farkeden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı zamanda meyve sebze kasalama merkezi olarakta kullanılan depoda bulunan plastik kasaların tutuşması nedeniyle alevler gökyüzüne yükseldi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 17 arazöz, 50 civarında yer ekibi müdahale ederken, çalışmalara belediyelerin park ve bahçelere ait su tankerleriyle Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de destek verdi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar ve depoda ürünleri bulunanlar söndürme çalışmalarını izledi. Tesiste sebze ve meyvelerin yanı sıra, binlerce ton kırmızı ve beyaz etin olduğu öğrenildi.



Yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda devam eden yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Kepçe yardımıyla deponun çöken kısımları kaldırılıp söndürme ve soğutma çalışması yapılıyor.



Dumandan etkilenen ve yaralananın bulunmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sabaha kadar soğutma çalışmasının devam edeceği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA