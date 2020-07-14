Antalya'daki sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika

Antalya'daki sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri unutuldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, dün gece yapılan sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, dün gece yapılan sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafeye uyulmayan düğünde kalabalık, halay çekti.

Kepez ilçesinin Yeni Emek ve Şafak mahallelerinde, dün gece 2 sokak düğünü yapıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülere göre, düğünlerde sosyal mesafenin hiç sayıldığı dikkat çekti. Maske takmayan kalabalığın, yan yana halay çektiği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan düğünlerle ilgili yaptığı paylaşımda, "Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" demişti.

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Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'daki sokak düğünlerinde, koronavirüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika
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