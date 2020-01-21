Antalya'daki suç örgütü davasında 10 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'daki suç örgütü davasında 10 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 10 sanık, 4 yıl ila 25 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya'daki suç örgütü davasında 10 sanığa hapis cezası, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 10 sanık, 4 yıl ila 25 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar M.Ş, H.İ.K, S.A, E.Ş, B.K, R.Ö, E.M, A.B, A.K. ve Ş.Ş. ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.Ş'ye 25 yıl 9 ay, H.İ.K'ye 23 yıl 6 ay, S.A'ya 19 yıl 7 ay, E.Ş, B.K, ve R.Ö'ye 11 yıl 6 ay, E.M'ye 9 yıl 7 ay, A.B'ye 7 yıl 6 ay, A.K'ye 6 yıl 7 ay ve Ş.Ş'ye ise 4 yıl hapis cezası verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Şubat 2019'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakılmıştı. Sanıklardan 10'u hakkında dava açılmış, yargılama sürecinde adli kontrolle serbest kalan sanığın da tutuklanmasına karar verilmişti.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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