Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda haksız kazanç sağlamak için örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haksız kazanç sağlamak için örgüt kurdukları belirlenen gruba yönelik başlatılan çalışmada, birçok kişinin gayrimenkulüne el koydukları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlıların, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerine geçirdikleri öne sürülmüştü.