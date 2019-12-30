Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü - Son Dakika
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Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

6 saat önce

Antalya'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Antalya'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Merkez Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5128. Sokak'taki kaporta ve boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddeler ve otomobil lastiklerinin alev alması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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