Antalya'daki Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 241 parça tarihi eserle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 241 parça tarihi eserle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.



Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda gözaltına alınan A.E. ve B.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan A.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Jandarma ekiplerince 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 84 metal yüzük, 42 gümüş ve bronz sikke, 70 bronz heykel figürü, 30 tarihi obje, bir bronz bileklik ve 14 heykel parçası ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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