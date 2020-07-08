Antalya'daki tarihi Likya tipi arı serenleri yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Antalya'daki tarihi Likya tipi arı serenleri yaşatılmaya çalışılıyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan ve tarihinin 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı belirtilen arı serenlerinin ayakta tutularak gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürütülüyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan ve tarihinin 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı belirtilen arı serenlerinin ayakta tutularak gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürütülüyor.

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Söğle Mahallesi'ndeki 2 bin metre rakımlı Serkiz Yaylası'nda bulunan arı serenleri dikkati çekiyor.

Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü arkeolog Durmuş Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likya tipi arı serenlerinin geçmişinin 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Arı serenlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Altan, şöyle konuştu:

"Arı serenleri 6 metre yüksekliğine, 2 metre genişliğinde kuru duvar tekniğiyle yapılmış. Hatıl, ağaç kullanılarak yapılan bu serenlerin yapımında harç kullanılmamış. 6 metre yüksekliğindeki platformun ise vahşi hayvanların arı serenlerine zarar vermemesi için yapıldığı düşünülüyor. Platform üzerine yaklaşık 50 kara kovan diye bilinen arı kovanı yerleştirilmiş."

Serenlerin dayanıklı olması ve bugüne kadar ulaşmasının en önemli nedeninin, yapımında sedir ağaçlarının kullanılması olduğunu anlatan Altan, son yıllarda gerçekleştirilen desteklemelerle bazı vatandaşlar tarafından arı serenlerinde bal üretimi yapıldığını bildirdi.

Altan, Elmalı'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması için belediye olarak arı serenlerinin mevsimsel ve yıllık bakımlarının yapılması, arı varlığının sürdürülmesi gibi çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Antalya, Elmalı, Likya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki tarihi Likya tipi arı serenleri yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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