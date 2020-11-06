Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı - Son Dakika

Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

06.11.2020 18:25
Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı, System.String[]

Maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi 531 ada 1 Nolu parselde bulunan 15 bin 878 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 21 milyon 200 bin lirayla Cevdet Özgökçe-Tuncay Demirel-Turgut Fırat Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Özelleştirme İdaresi, Döşemealtı, Antalya, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü
Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor         
18:11
Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi         
17:57
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi         
17:32
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok         
15:43
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei