"Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı" başlıklı haberimizdeki şirket ismini kaynağından "kişi ismi"...
28.04.2021 16:45
Antalya'nın Aksu ilçesindeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 176 milyon lirayla Vahit Karaarslan verdi.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 176 milyon lirayla Vahit Karaarslan verdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Münfesih TTA Gayrimenkul AŞ (Sümer Holding AŞ) adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki, 13392 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz için en yüksek teklifi 176 milyon lirayla girişimci Vahit Karaarslan verdi.
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