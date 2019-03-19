Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Trafik Kazası Davasında Karar

Antalya'daki Trafik Kazası Davasında Karar

1 saat önce

Antalya'da kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'daki Trafik Kazası Davasında Karar, System.String[]
Antalya'da kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İlayda Kılıç, müşteki İsmet Yılbaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Yılbaş, sürücünün olayda kusuru olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı İsmail Gökdemir ise müvekkilinin arkadan çalınan korna nedeniyle irkilerek şerit değiştirdiğini, trafikte makas attığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık İlayda Kılıç'ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve 3 yıl süreyle sürücü belgesine el konulmasına karar verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Caddesinde İlayda Kılıç'ın kullandığı araç, 19 Temmuz 2017'de refüje çarpmış, araçta bulunan arkadaşlarından Gamze Yılbaş (18) hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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