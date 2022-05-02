Antalya'nın Kaş ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ağullu Mahallesi Orulca mevkisinde, E.E.Ş. (64) idaresindeki 43 AAR 321 plakalı otomobil ile H.T'nin (52) kullandığı 35 AC 8610 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile E.E.Ş. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika