Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişiye otopsi yapıldı - Son Dakika
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Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişiye otopsi yapıldı

6 saat önce

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü.

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişiye otopsi yapıldı, System.String[]

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü.

Kazadan sonra Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Taşıran'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından aileye teslim edildi.

Oğlunun cenazesinin araca konulması sırasında gözyaşı döken baba Mehmet Vedat Taşıran, yakınların desteği ile ayakta durmaya çalıştı.

Taşıran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Gizem Taşıran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer sürücü İlker E.'nin ise polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, İlker E. yönetimindeki 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı 07 Y 8628 plakalı otomobil çarpışmış, kazada otomobil sürücülerinden Taşıran, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan eşi Gizem Taşıran ise hastaneye kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumu, Mehmet Fatih, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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