Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi defnedildi.
Veli (58), eşi Yaşar (57) ile gelini Ayşe Uçak'ın (40) cenazesi hastane morgundan alındı.
Sugözü Camisi'ne getirilen cenazeler, Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Pürenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Veli Uçak'ın (58) kullandığı 07 NON 81 plakalı otomobil, dün, Karapınar Mahallesi Kaplanhanı yayla yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanmış kazada, sürücü Uçak, eşi ile gelini hayatını kaybetmiş, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralanmıştı.