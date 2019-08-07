Son Dakika Haberleri: Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi
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Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi

49 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün tur minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden turist ile 11 yaralının kimlileri tespit edildi.

Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün tur minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden turist ile 11 yaralının kimlileri tespit edildi.
Sapadere Kanyonu kırsalında meydana gelen kazanın ardından kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden turistin, Hollandalı Rudy Johannes Kerkhof olduğu belirlendi.
Yaralıların ise sürücü Nazmi Kaplan ile Estonyalı Nikita Shirokov, İrina Shirokov, Aleksandra Shirokov, Rus Mikail Palashkow, Anna Sherhkova, Vera Polishova, Stanislav Sherchova, Hollandalı Franny Vandongen, Tycho Kerkhof ve Selinda Kerkhof olduğu öğrenildi.
Öte yandan sürücü Kaplan, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.
Nazmi Kaplan yönetimindeki 07 AGZ 94 plakalı tur minibüsünün dün Sapadere Kanyonu kırsalında devrilmesi sonucu, sürücü ile araçtaki 11 turist yaralanmış, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:47 Kaynak: AA
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