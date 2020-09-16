Antalya'daki turizm hareketliliği hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Antalya'daki turizm hareketliliği hız kesmeden devam ediyor

Her yıl farklı ülkelerden milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'ya, yılbaşından 13 Eylül'e kadar gelen turist sayısı 2 milyon 3 bin 946'ya ulaştı.

Antalya'daki turizm hareketliliği hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Her yıl farklı ülkelerden milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'ya, yılbaşından 13 Eylül'e kadar gelen turist sayısı 2 milyon 3 bin 946'ya ulaştı.

Temmuzdan itibaren turizm haraketliliğinin başladığı Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti veriliyor.

Denizin, kumun, güneşin, güzel koyların, tekne turlarının keyfi çıkarılan Antalya'ya 1 Ocak-13 Eylül döneminde 2 milyon 3 bin 946 turist geldi. Turist sayısının salgın döneminde 2 milyonu aşması sektöre olumlu yansıdı.

Kente 13 Eylül'e kadar en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya 703 bin 463 turistle ilk, Ukrayna 354 bin 518 turistle ikinci, Almanya 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı.

"Doluluk oranlarımız yüzde 50-70 arasında değişiyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'da ilk otellerini 26 Haziran'da, son oteli ise 7 Ağustos'ta açtıklarını söyledi.

Personele iş gücü oluşturup, istihdama destek verebildikleri sürece otelleri açık tutacaklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Pandemi döneminde hem yönetici hem personel açısından adapte olmak çok da kolay değil. Antalya'daki otellerimizdeki doluluk oranlarımız yüzde 50-70 arasında değişiyor. Ağustos'ta yüzde 70 doluyduk, eylülde yüzde 55 doluyuz. Kasımda da yüzde 40 civarında doluyuz." diye konuştu.

Oteller grubu olarak da sağlıklı turizm programına ek manifesto yayınlayarak çok sayıda madde eklediklerini anlatan Kavaloğlu, özellikle ilk deneme yaparak, ülkelerine giden turistlerin çok iyi reklam yaptığını, bunun da rezervasyonları artırdığını dile getirdi.

Turizmdeki artışın devam edeceğini vurgulayan Kavaloğlu, "Yıl sonuna kadar turist sayısında 3 milyon 200 bini aşacağımıza inanıyorum. En çok müşterimiz Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya'dan. Ağustosta İngiliz çoktu, eylülde Alman çok." diye konuştu.

" Türkiye, tüm pazarlar içinde sevilen bir destinasyon"

Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da salgın döneminde turizm faaliyetinin verilebilmesinin büyük başarı olduğunu söyledi.

Sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Kınay, "Türkiye, tüm pazarlar içinde sevilen bir destinasyon. Türkiye, koronavirüs sırasında aldığı tedbirlerle güvenli turizmi oturtan ender ülkelerden biri oldu. Güvenli turizmle sektördeki bu trafik devam edecektir." dedi.

Antalya, turist, Turizm, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki turizm hareketliliği hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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