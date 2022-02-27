ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ

27.02.2022 16:34

ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki bu savaşın getireceği ölüm ve yıkımdan sadece Rusya sorumludur. Biz ve neslimiz, bu haksız işgal eyleminden dolayı destek veren hiç kimseyi asla affetmeyeceğiz. Tüm dünyayı bu anlamsız savaşı durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz" denildi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında çok sayıda Ukraynalı bebekleri ve çocuklarıyla birlikte alanda hazır bulundu. Ülke bayrağını taşıyan Ukraynalıların, yüzlerine de mavi sarı boya sürdüğü göze çarptı. Ukraynalılar, 'Savaşa Hayır, Savaşı Durdur, Putin Katil, Ukrayna Yanıyor Susma, Putin= Hitler' yazılı İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıdı. Açıklama öncesinde Ukrayna ulusal marşı okundu. Ulusal marşın okunması sırasında bazı katılımcıların gözlerinin dolduğu gözlendi.

'ÇOCUKLARIMIZ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALI'

Açıklamada, 70 saatten fazla süredir Ukraynalıların Rus işgaline karşı direndiği belirtildi. Rusların yerleşim yerleri, hastaneler, eğitim kurumlarını bombaladığı belirtilen açıklamada, "Rusya Federasyonu akrabalarımızı ebeveynlerimizi, kız ve erkek kardeşlerimizi ve arkadaşlarımızı öldürüyor. Artık tüm dünyanın duaları, Rus ordusunun haksız ve sebepsiz saldırısına maruz kalan Ukrayna halkına yöneltiliyor. Başkan Putin, feci insan kayıpları ve ıstırabı getirecek bilinçli bir savaş seçti. Ukrayna'daki bu savaşın getireceği ölüm ve yıkımdan sadece Rusya sorumludur. Biz ve neslimiz, bu haksız işgal eyleminden dolayı destek veren hiç kimseyi asla affetmeyeceğiz. Barış ve adaletten yana olan ve Ukrayna'nın 21'inci yüzyılın en adaletsiz savaşında hayatta kalmasına yardımcı olan tüm ülkelere içtenlikle minnettarız. Türkiye'ye, Ukrayna'ya ve tüm Ukrayna halkına verdiği paha biçilemez destekten dolayı teşekkür ederiz. Tüm dünyayı bu anlamsız savaşı durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz. Çocuklarımız barış içinde yaşamalı" denildi.

Basın açıklamasının ardından Ukraynalılar, Türkiye ve Ukrayna bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto eden Ukraynalılar, bir süre Cumhuriyet Meydanı'nda bekledikten sonra ayrıldı. (DHA)

ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ
ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ
ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ

YORUMLAR
500
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜRETİCİYİ VURDU, İHRAÇ ÜRÜNLERİ ELDE KALDI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜRETİCİYİ VURDU, İHRAÇ ÜRÜNLERİ ELDE KALDI Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

Protesto, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Ukrayna güçleri Irpin'de kontrolü sağladı! Halk da destek verdi
16:10 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli Prof. Dr. Gürson söyledi!
16:03 Putin'e bir yaptırım daha! Rusya, bir dev organizasyonu daha elinden kaçırdı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 16:45:37. #1.11#
SON DAKİKA: ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR: DÜNYAYI BU ANLAMSIZ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement