ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILAR NE OLUR PUTİN'İ, RUSYA'YI DURDURUN - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve tatil sonrası ülkelerine dönemeyen Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti. Vinit Saotuyr Benim kızlarım, torunlarım, kardeşlerim, akrabalarım Kiev'de bomba sesleri altında. Ne olur Putin'i, Rusya'yı durdurun dedi.

Kaş Cumhuriyet Alanı'nda yapılan protestoya, ilçede yaşayan ve tatile geldikten sonra ülkelerine dönemeyen yaklaşık 150 Ukraynalı katıldı. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve Rusya'yı kınayan pankartlar ile alana gelenler, Moskova yönetimine çağrıda bulundu. Protestoya katılanlar 'Biz barış içinde yaşıyorduk, niçin saldırdınız', 'Çocuklar bomba besi değil, masal dinlesin', 'Savaş değil, barış istiyoruz', 'Savaşa hayır, barışa evet', 'Putin'i durdurun, savaşı durdurun', 'Şehirlerde elektrik yok, su yok, halk ölüyor' anlamına gelen dövizler taşıdı.

'TORUNLARIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Kaş'a tatile gelmelerinin ardından iki çocuğuyla Ukrayna'ya dönemeyen Natalia Yatsunska, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Yatsunska, Çocuklarımı ülkemde, barış içinde büyütmek istiyorum. Ülkeme dönmek istiyorum. Ne olur bu savaşı durdurun. Atatürk'ü, Türk ulusunu seviyorum. Bize yardım edin dedi. İlçede yaşayan Vinit Saotuyr ise Benim kızlarım, torunlarım, kardeşlerim, akrabalarım Kiev'de bomba sesleri altında. Hayatlarından endişeliyim. Ne olur Putin'i, Rusya'yı durdurun. Torunlarımın ölmesini istemiyoruz. Ukrayna halkının ölmesini istemiyoruz. Bomba ve savaş değil, barış istiyoruz. Dünya bu vahşete 'dur' demeli diye konuştu.

'ZULMÜN DİNİ, IRKI OLMAZ'

Eşi Kiev'de kalan uçak mühendisi Yiğit Toku da şunları söyledi

Ukrayna'da kadınlar, çocuklar, yaşlılar, halk ölüyor. Hiçbir suçları yokken saldırıya uğruyorlar. Orada zulüm var. Savaşın ve zulmün dini, ırkı olmaz. Bugün orda yaşananları bize de yılladır yaşatmaya çalıştılar. Türkiye yıllardır güçlü ordusu ile dosta güven, düşmana korku verdi. Ukrayna'nın kurtarılmasını, çocukların sığınaklarda bomba sesi ile değil, neşe içinde büyümesini istiyoruz. Savaş çok zor. Kimsenin acı çekmesini istemiyoruz. Konuşmaların ardından gösteriye katılanlar, slogan atıp Ukrayna'nın ulusal marşını söyledi.