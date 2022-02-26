Antalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyor - Son Dakika
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Antalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyor

26.02.2022 12:24
Antalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyor

Ülkelerindeki yakınlarının hayatlarından endişe duyan Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine yardıma gitmek istiyor.

Ülkelerindeki yakınlarının hayatlarından endişe duyan Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine yardıma gitmek istiyor.

Manavgat ilçesinde yaşayan ya da tatil için ilçeye gelen Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı saldırılardan endişe duyuyor.

Antalya'ya tatile gelen ve saldırı sonucu ülkesine dönemeyen Ukraynalı doktor Taras Knometa, AA muhabirine, şu an ülkesinin yangın yerine döndüğünü ifade etti.

Ülke topraklarını vermemek için savaşmak zorunda olduklarını dile getiren Knometa, "Askerlerimiz cesur ve güçlü ama düşmanımız çok agresif. Bütün dünyadan yardım bekliyoruz. Bugün bize saldıran yarın başkasına saldırır. Bu yüzden hepimizin Rusya'yı durdurması gerekiyor. Doktorum. Şu an ülkemizin bana ihtiyacı var. İki hafta önce tatil için Antalya'ya gelmiştim. Ancak havalimanları kapalı ve uçuşlar olmadığı için ülkeme dönemiyorum. En kısa zamanda ülkeme dönüp askerlerimize yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

"Ülkemiz zor durumda"

İlçede 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Alona Liushna, Rusya'nın başlattığı saldırının son bulması için uluslararası toplumdan destek beklediklerini söyledi.

Sadece Donetsk ve Luhansk değil, Ukrayna'nın tüm şehirlerinin hedef alındığını vurgulayan Liushna, "Ruslar bütün şehirlerimize saldırıyor, bomba atıyor. Ülkemiz çok zor durumda. Kardeşim Ukrayna'da. Sivil bir insan ama savaştan dolayı askere gidecek. Onun için endişe ediyorum." dedi.

ABD ve Avrupa'nın söz vermesine karşın yardım etmediğini belirten Liushna, Ukrayna'nın yanında durduğu için Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ailesinin Rusya'dan Ukrayna'ya geldiğini ve aslen Rus olduklarını dile getiren Alona Liushna şöyle devam etti:

"Ukrayna'da doğdum, Ukrayna vatandaşıyım. Ama annem de babam da Rusya'dan Ukrayna'ya gelmişler. Ben hala Rusça konuşuyorum. Rusların Ukrayna'ya girmesini istemiyorum. Geçmişten bir bağımız var. Biz kardeş milletiz. Savaş istemiyoruz. Ülkemizden gitsinler. Kardeşçe yaşamak istiyoruz."

Maxim İvanov ise arkadaş ve akrabalarının Ukrayna'da zor durumda olduğunu belirterek Rus saldırısının bir an önce durdurulmasını ve her iki taraftan daha fazla kan dökülmemesi için saldırının son bulmasını istedi.

Olena Menshun da savaş değil barış istediklerini ifade ederek "Ülkemizi çok seviyoruz. Savaşın son bulmasını istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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