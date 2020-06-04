Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

İkametlerde bulunan F.K, S.U.T, A.S, A.K, N.E, ve A.J gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşılan Gündoğdu , Altınkum ve Şelale mahallerindeki 3 eve operasyon düzenlendi.

Otogarda, polislerce şüphelenilerek durdurulan E.A'nın üzerinde yapılan aramada da sentetik uyuşturucu emdirilmiş farklı boyutlarda 6 kağıt parçası bulundu.

Otogar yakınlarında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan H.M.A'nın üzerinde ve koltuğunda yapılan aramada 695 gram esrar ele geçirildi.

Antalya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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