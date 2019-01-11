Antalya'daki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta örgütlü olarak uyuşturucu ile uyarıcı imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatmış, 9 Ocak'ta Akseki Jandarma Komando Taburu'ndaki komandoların da destek verdiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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