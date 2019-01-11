Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta örgütlü olarak uyuşturucu ile uyarıcı imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatmış, 9 Ocak'ta Akseki Jandarma Komando Taburu'ndaki komandoların da destek verdiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel
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