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Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan R.H. (27), İ.K. (38) ve C.A. (58) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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