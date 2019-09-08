Antalya'daki uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan R.H. (27), İ.K. (38) ve C.A. (58) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden C.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Son Dakika: MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması