Son Dakika Haberleri: Antalya'daki uyuşturucu operasyonu
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda bir ev ve arazide yapılan aramada bidonlarda yaklaşık 70 kilogram kubar esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, G.Y. gözaltına alınmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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