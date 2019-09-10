Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda bir ev ve arazide yapılan aramada bidonlarda yaklaşık 70 kilogram kubar esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, G.Y. gözaltına alınmıştı.