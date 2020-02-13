Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Antalya'da polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanmış, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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