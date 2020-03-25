Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, D-400 kara yolunda durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçtaki A.Y, F.Y. ve K.A'nın üstünde 12,71 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.