Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, D-400 kara yolunda durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araçtaki A.Y, F.Y. ve K.A'nın üstünde 12,71 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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