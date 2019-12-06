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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Alanya ilçesinde belirlenen adreslere 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, 16 şüpheli yakalanmıştı.
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