Son Dakika Haberleri: Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Alanya ilçesinde belirlenen adreslere 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, 16 şüpheli yakalanmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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