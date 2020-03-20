Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı
31 dakika önce
Antalya'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Antalya'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce, Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 10 bin 589 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, E.D. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:28 Kaynak: AA
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