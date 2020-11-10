Antalya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik "çelik kafes" operasyonu - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu 'nun yönetiminde, 400 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve "çelik kafes" adı verilen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 43'ü tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "çelik kafes" operasyonu kapsamında aralarında bir hamile kadının da yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

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