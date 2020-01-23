Antalya'daki uyuşturucu ticareti davasında 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'daki uyuşturucu ticareti davasında 3 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan 3 sanık, 8 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya'daki uyuşturucu ticareti davasında 3 sanığa hapis cezası, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan 3 sanık, 8 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar E.U, E.S. ve B.B. ile avukatları katıldı.


Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan E.U'ya 10 yıl hapis ve 20 bin lira, E.S. ve B.B'ye 8'er yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 600'er lira ceza verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınmış, 25 Mart 2019'da adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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