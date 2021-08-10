Antalya'daki yangın sonrası yılkı atları için ovaya tonlarca yem ve saman bırakıldı - Son Dakika

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan ve orman yangınları sonrası beslenme sıkıntısı yaşamamaları için tonlarca yem ile saman bırakılan yılkı atları, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunuyor.

İbradı'daki yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

Bölgede 1500 civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Daha önce belgesellere de konu olan yılkı atlarının, doğal yaşam alanı ormanların bir bölümünün yanmasının ardından bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü şeflikleri, İbradı Kaymakamlığı ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ovanın belirli bölümlerine 20 ton saman ve yem bırakma işlemine devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden tırlarla yardım getiren gönüllüler de ovada yılkı atları için yol kenarlarına saman balyaları yerleştiriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekiplerinin drone ile çektiği görüntülerde de atların en az 20'şer gruplar halinde ovada gezmesi ve atlar için yapılan çalışmalar yer aldı.

Yanan alanlara suluklar da yerleştiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine, yaban hayatının orman yangınlarından olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Eynif Ovası'ndaki yılkı atları için de doğaya yem ve saman bırakma işleminin süreceğini vurgulayan Temel, "Eynif Ovası yılkı atları bakımından önemli bir yer. Doğaya bıraktığımız yem ve samanın yanı sıra yılkı atları yeşil ot bulamayabilir diye 5 ton daha yem siparişi verdik. Doğadaki tavşan, domuz, yaban keçisi gibi tüm yaban hayvanlarının yiyebileceği ayrı ayrı yemler bırakıyoruz." dedi.

Temel, yem ve saman desteğinin yanı sıra yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için bölgeye suluklar yerleştirmeye başladıklarını anlatarak, "200 suluk siparişi daha verdik. Gelenleri de arazilere yerleştiriyoruz. Yaban hayatının yangın sonrası etkilenmemesi için yoğun mücadelemiz var." diye konuştu.