Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı - Son Dakika

Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı
Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı Yangın büyük oranda kontrol altına alındı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı.
Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı
Yangın büyük oranda kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi
Bu gün saat 10,35 sıralarında Gündoğmuş ilçesinde başlayan yangına 27 arazöz 5 helikopter, 2 uçak 2 dozer le birlikte 120 yangın işçisi 18 teknik eleman ile müdahale edildi. Yangın aksam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alindi. Yanının tamamen söndürülmesi için kara birliklerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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