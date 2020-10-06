Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı - Son Dakika

Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı

Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi

Bu gün saat 10,35 sıralarında Gündoğmuş ilçesinde başlayan yangına 27 arazöz 5 helikopter, 2 uçak 2 dozer le birlikte 120 yangın işçisi 18 teknik eleman ile müdahale edildi. Yangın aksam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alindi. Yanının tamamen söndürülmesi için kara birliklerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.