Antalya'daki yangınında 15 dekar ormanlık alan zarar gördü
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 dekar orman alanı ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:23 Kaynak: AA
'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 dekar orman alanı ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Gebiz
Mahallesi Müminler mevkisinde Kadir Can
'a ait ekin tarlasında alevler yükseldi.
Hasadı yapılmamış 5 dekarlık tarladaki buğdayı kül eden alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 10 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.
Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 15 dekar ormanlık alan ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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