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Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)

07.08.2021 13:03
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3), System.String[]

CEKUT TİMİ İLK KEZ SAHAYA İNDİAdalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarını en aza indirilmesi için kurulan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ilk kez 10 günde...

CEKUT TİMİ İLK KEZ SAHAYA İNDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarını en aza indirilmesi için kurulan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ilk kez 10 günde söndürülen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında görev aldı. Ekipler, Afet Yönetim Merkezi'nin görevlendirmesi ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Gündoğmuş ilçesinin Karaisa Mahallesi'nde orman yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Adana ekibinden 17, Afyonkarahisar ekibinden 15 ve Sincan ekibinden 17 olmak üzere toplam 49 kişiyle söndürme çalışmalarına katılan CEKUT, vatandaşlardan olumlu yorum aldı. Karaisa Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Mustafa Yüksel (82) yangın söndürme çalışmasına giden ekiplere teşekkür etti. Mustafa Yüksel, ekiplerin Türkiye'nin her tarafından kendilerini korumak ve kurtarmak için geldiğini belirterek, CEKUT personeline dua etti.

CEKUT ekip lideri Selim Yiğit 3 gün önce Adana, Afyon ve Ankara CEKUT olarak Gündoğmuş'un Karaisa Mahallesi'ne geldiklerini belirterek, "CEKUT, cezaevi infaz ve koruma memurlarından oluşuyor. Ekibin bütün imkanlarını bakanlığımız sağlıyor. Burası bizim ilk saha alanımız. Geldiğimiz ilk andan beri gördüğümüz manzara karşısında ciğerimiz yandı. Bu tabloyu gördükten sonra canla başla çalışmaya başladık. Vatandaşlar, sivil ve resmi kurumlarla birlikte yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.ÇOK ZORLU EĞİTİMLER VERİLDİCeza infaz kurumlarında görevli personellerden gönüllülük esasıyla oluşturulan CEKUT ekipleri, bir süre önce İzmir'deki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) 5 hafta süren zorlu eğitimlerden geçti. Afetzedelerin imdadına yetişmek için özel olarak hazırlanan CEKUT ekipleri, AFAD'ın deneyimli eğitmenlerinden Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi'nde yüksekten inme, kuyudan- çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma, yangın, tahliye, ilk yardım gibi uygulamalı eğitimler aldı.ÖZEL TEÇHİZATLA DONATILDIAldıkları eğitimlerle Türkiye'nin dört bir yanında her türlü afette hizmet verebilecek donanıma sahip olan CEKUT ekipleri için Adalet Bakanlığı'nca arama kurtarma ekipmanlarının da içinde bulunduğu özel donanımlı 15 araç tahsis edildi. Ayrıca arama ve kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar tedarik edilirken, ekiplere özel kıyafetler alındı.

Mithat ABAKAN/GÜNDOĞMUŞ (Antalya),


Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3)

Abdülhamit Gül, Gündoğmuş, Antalya, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika


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