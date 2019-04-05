Antalya'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı. Alaaddin Keykubat
Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince 3 Nisan'da 11 adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bazı dijital materyaller, döviz ve Türk lirası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:00 Kaynak: AA
Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı!
Yumurta Almaya Giden Kadın, Foseptiğe Düştü
İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız
Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi