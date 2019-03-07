Antalya'daki Yerleşik Yabancılar Şenlikte Buluşacak

Antalya'da, yerleşik yabancılarla kaynaşmak ve dayanışmanın artırılması amacıyla şenlik düzenlenecek.

Antalya'da, yerleşik yabancılarla kaynaşmak ve dayanışmanın artırılması amacıyla şenlik düzenlenecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Konyaaltı Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek "1.Kültür ve Eğitim Şenliği"ne kentte yaşayan 48 ülkeden yerleşik yabancılar katılacak. Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki şenlikte, ülkelerin korteji ve halk dansları gösterileri yapılacak, her bir ülkeyi temsil eden uçurtma uçurulacak.



Açıklamada, dostluk ve kardeşlik mesajı verilecek şenlik sayesinde; yerleşik yabancılarla kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı örnek bir gün yaşanacağı vurgulanırken, şenliğin, yabancı uyruklu vatandaşların ve

öğrencilerin, Türk bayrakları ve kendi ülkelerinin bayraklarıyla katılacağı yürüyüşüyle başlayacağı aktarıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 15-16 numaralı plaj arasında başlayacak renkli kortej,

Olbia Meydanı'na kadar sürecek. Program, meydanda çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek.

Şenlik kapsamında Azerbaycan, Irak, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, İran, Almanya ve

Özbekistan'ın geleneksel halk dansları gösterileri sunulacak. Ülkeleri temsilen

kurulan stantlarda yabancı vatandaşlar kültürlerini sergileyecek, ülkeleri temsil eden

uçurtmalar uçurulacak.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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