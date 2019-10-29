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Antalya-dalgıçlar denizde türk bayrağı açtı

1 saat önce

Dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtıAkdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı sahilinde dev Türk bayrağı açtı.

Dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı sahilinde dev Türk bayrağı açtı.

Konyaaltı sahilinde toplanan dalgıçlar buradan denize girerek dev Türk bayrağı açtı. Aker selamı veren ekip, vatandaşları selamladı. Denizin açıklarından kıyıya doğu yüzen ekibi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla sahilden görüntü almaya çalıştı. Denizin üzerinde bayrak açan dalgıçlar, İzmir ve 10. Yıl Marşı okudu, sahildekiler de eşlik etti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Atatürk ve arkadaşlarının 96 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyeti kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler olduğunu belirten Gökoğlu, Yaptığımız etkinlik milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici. Gurur duyuyoruz dedi.

Antalya-dalgıçlar denizde türk bayrağı açtı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:14 Kaynak: DHA
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